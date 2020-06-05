Covid-19 у соседей: в Эстонии - 20 новых случаев, в России - 144 смерти за сутки

За последние сутки в Литве подтверждены семь новых случаев Covid-19, в Эстонии - 20. В России за сутки выявили 8726 новых случаев заражения коронавирусом, 144 человека умерли.
Литва
За минувшие сутки в Литве были подтверждены семь новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1694, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Все еще больны 312 заразившихся, выздоровели 1302. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.
За сутки в Литве проведено 5254 анализа на коронавирус, общее число тестов составляет 326 294.
Эстония
За последние сутки в Эстонии добавились 20 позитивных тестов на коронавирус, летальных исходов не было.
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 122 первичных теста на "Covid-19", положительными оказались 1,8%.
Большинство случаев представляют собой заболевания в семье или на рабочих местах, связанные между собой.
По состоянию на утро пятницы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 16 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого.
Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.
Россия
В России за последние сутки зарегистрировано 8726 новых случаев Covid-19, скончались 144 человека.
Таким образом, всего в стране коронавирусом заразились 449 834 человека, 5528 из них умерли.
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