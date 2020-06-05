Молодые специалисты, затронутые кризисом Covid-19, получат пособие

Закон предусматривает, что лицо, которое в течение года до начала чрезвычайной ситуации завершило учебу в высшем учебном заведении или колледже и получило статус безработного во время чрезвычайной ситуации или в течение трех месяцев после его окончания, имеет право на получение пособия молодого специалиста и в случаях, если его общий стаж работы составляет менее одного года и взносы на случай безработицы в течение последних 16 месяцев до получения статуса безработного за него вносились менее 12 месяцев или не вносились вообще.