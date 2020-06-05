Пт, 5.06.2020
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Кандидат на кресло мэра Риги Стакис сложил мандат депутата Сейма

Мартиньш Стакис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Кандидат на место мэра Риги от общего списка партий "Прогрессивные" и "Для развития/За!" Мартиньш Стакис ("Для развития/За!") сложил мандат депутата Сейма. Эту информацию агентству LETA подтвердил сам политик.

Стакис проинформировал о своем решении президиум Сейма.

Политик и раньше обещал сложить парламентский мандат, планируя посвятить все свое время выборам в Рижскую думу.

Согласно результатам выборов в 13-й Сейм, следующей в списке на получение депутатского мандата является Криста Баумане, которая на момент выборов была членом правления ООО Frozen Grapes. Баумане подтвердила агентству LETA, что согласна занять место депутата Сейма.

Как сообщалось, лидерами общего списка объединения "Для развития/За!" и партии "Прогрессивные" на досрочных выборах Рижской думы будут депутаты Сейма Мартиньш Стакис (кандидат в мэры), председатель правления "Прогрессивных" Мартиньш Коссович, а также прежние депутаты думы Анете Екабсоне-Жогота и Виестур Зепс.

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