В России закрывают на карантин Северодвинск, где строят атомные подлодки

В этом выпуске:

Власти закрывают на карантин Северодвинск в Архангельской области, где строят атомные подлодки.

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Вторая неделя протестов в США: генпрокурор обвинил в обострении группировки, действующие в интересах зарубежных стран.

Власти закрывают на карантин Северодвинск в Архангельской области

Правительство Архангельской области с 6 июня закроет въезд в Северодвинск. В городе вспышка коронавируса: на 180 тысяч населения новой коронавирусной инфекцией болеют уже почти 1200 человек, и только за последние сутки было выявлено сразу 57 новых случаев Covid-19.

На этот город приходится половина всех зараженных коронавирусом в огромной Архангельской области, а темпы распространения инфекции в городе примерно в 2,5 раза выше, чем в среднем по региону.

"Это мера вынужденная и я очень рассчитываю, что вы все с пониманием отнесетесь к таким решениям. Есть только несколько обстоятельств, по которым разрешается въезд и выезд с территории Северодвинска", - подчеркнул глава Северодвинска Игорь Скубенко, объявляя о карантине. Эти исключения, по его словам, - рабочие поездки, проезжающие транзитом и поездки сотрудников спецслужб.

Основными источниками распространения инфекции в Северодвинске называют его градообразующие предприятия:

военные заводы и судоверфи, в том числе те, на которых строят атомные подводные лодки.

Северодвинским судостроительным предприятиям отдельно рекомендовали прекратить перевозку к месту работы иногородних сотрудников.

Сергей Поленков, работник одного из военных предприятий города, говорит, что на многих заводах люди просто не имеют возможности защитить себя от вируса, и реорганизовать производственный процесс никак не получится.

"Мы находимся в тесных помещениях судов плечом к плечу, все грязные, потные. И как уж тут соблюдать какие-то санитарные нормы? Это бред,

– говорит Поленков. – Вот если бы людей было меньше и их бы разделили, можно было соблюдать какие-то меры".

Его коллега Михаил считает, что проблема еще и в слабой организации мониторинга распространения коронавируса. Каждый день на проходных северодвинских заводов скапливаются огромные толпы людей, и тщательно проверить температуру у каждого невозможно.

"Да, через проходную ты не пройдешь, если у тебя не измерят температуру. Но она измеряется электронным градусником, который, откровенно говоря, показания выдает неверные, – говорит Михаил.

– У меня он ни разу не показал выше 35 градусов, в основном 34. А я не рыба, а человек все-таки".

Другая большая проблема Северодвинска - ужасное состояние местных больниц, в том числе тех, где лечат больных с Covid-19. Недавно видео из палаты северодвинской больницы с просьбами о помощи опубликовала мать троих детей Ирина Суханова: с момента публикации ролик посмотрели больше 150 тысяч человек.

В ответ на это видео министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов признал, что "часть помещений больницы действительно требует ремонта": "А то, что было сказано по поводу отсутствия воды в санузле: эта проблема действительно существует и будет устранена в ближайшие сроки", - пообещал он.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 05.06.2020

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