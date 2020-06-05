Сейм принял новый закон о преодолении последствий Covid-19

В поддержку законопроекта проголосовали 67 депутатов, против были три парламентария, а 18 депутатов - воздержались.

вышеупомянутому закону было подано 94 предложения, часть из которых была подана с целью предотвратить отмеченную рядом депутатов попытку правительства предоставить Кабинету министров слишком большие полномочия, тем самым уменьшив роль Сейма а разработке и утверждении мер для преодоления кризиса.

Принимая во внимание эти возражения, в окончательном чтении после долгих дебатов в ответственной комиссии депутаты пришли к компромиссу, призванному сохранить парламентский контроль и предотвратить концентрацию слишком большой власти в руках правительства и отдельных министров.

Поддержанный Сеймом закон, в отличие от изначальной его редакции, предусматривает необходимость согласовывать распределение и использование финансирования с бюджетно-финансовой комиссией Сейма.

Во время действия закона Кабинет министров, оценив экономическую ситуацию, будет иметь право определять критерии и порядок применения прописанных в законе мер и особых механизмов поддержки налогоплательщиков, которых затронул кризис.

В законе сохранен ряд мер поддержки затронутых кризисом налогоплательщиков, в том числе продление срока уплаты налогов и пособия по простою в их нынешнем объеме.

Сейм также ввел новое пособие для молодых специалистов, на которое смогут претендовать лица, которые в течение года до начала чрезвычайной ситуации завершили учебу в высшем учебном заведении или колледже и получили статус безработных во время чрезвычайной ситуации или в течение трех месяцев после ее окончания.

Лицо будет иметь право на получение пособия молодого специалиста и в случаях, если его общий стаж работы составляет менее одного года и взносы на случай безработицы в течение последних 16 месяцев до получения статуса безработного за него вносились менее 12 месяцев или не вносились вообще.

Пособие молодым специалистам планируется выделять в размере 500 евро в течение первых двух месяцев и в размере 375 евро в течение третьего и четвертого месяцев. Пособие будет выплачиваться до момента, когда лицо потеряет статус безработного, но не дольше четырех месяцев и не дольше, чем до 31 декабря 2020 года.

Обратите внимание:

В законе сохранено также регулирование, позволяющее затронутым кризисом работодателям сократить зарплаты работников во время простоя.

Большинство депутатов также согласилось сохранить в законе норму, разрешающую торговлю алкоголем в интернете.

В то же время со вступлением в силу этого закона будет отменена норма о запрете работы игровых залов.

Планируется, что до конца этого года компании, независимо от отрасли деятельности, смогут подавать заявки на нынешние инструменты поддержки, администрируемые финансовым учреждением Altum. В свою очередь самоуправления до конца этого года смогут отложить уплату налога на недвижимое имущество для жителей.

По окончании чрезвычайной ситуации будут сохранены пособия по простою и льготы, касающиеся арендной платы за помещения для коммерсантов. Для предпринимателей будет сохранена возможность по желанию не вносить авансовые платежи подоходного налога с населения за 2020 год.

До конца года будет продлен также ускоренный возврат предприятиям переплаченного налога на добавленную стоимость, возврат переплаченного налога будет совершаться в течение 30 дней после подачи налоговой декларации.

Будет сохранена также возможность получить продление срока уплаты налогов до трех лет, подать заявку для получения этой поддержки предприниматели смогут до конца этого года.

До конца этого года компании, занимающиеся коммерческими перевозками, смогут платить эксплуатационный налог на грузовые авто в размере 50%, оставшуюся часть нужно будет заплатить в следующем году, вместе с ежегодным налоговым платежом

Продолжит действовать и ряд других мер поддержки.

Закон о преодолении последствий распространения инфекции Covid-19 вступит в силу на следующий день после его провозглашения. Принимая во внимание то, что этому законопроекту был присвоен статус высокой срочности, президент Эгил Левитс должен будет провозгласить его не позднее, чем на третий день после его получения. Таким образом, закон вступит в силу до отмены чрезвычайной ситуации, запланированной на 9 июня.