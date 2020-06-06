Экс-вратарь рижского "Динамо" перешёл в ХК "Сочи"

На официальном сайте сочинской команды сообщается, что голкипер заключил с ХК "Сочи" двусторонний контракт на один сезон.

В минувшем сезоне КХЛ Третьяк провёл за рижское "Динамо" четыре матча, не одержав ни одной победы. В этих матчах вратарь отразил 88,5% бросков при коэффициенте надежности 2,75.

Остаток сезона 23-летний голкипер провёл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где выступал за фарм-клуб ЦСКА - "Звезду". В 11 матчах регулярного чемпионата голкипер одержал восемь побед при коэффициенте надежности 1,69.

Вратарскую линию «леопардов» пополнил Максим Третьяк.

Двусторонний контракт с 23-летним голкипером рассчитан до конца сезона 2020/21.

Подробнее об игроке: https://t.co/G1Pu6MWFjb pic.twitter.com/STtzyGwFnv — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) June 5, 2020