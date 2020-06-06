Сб, 6.06.2020
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В Латвии за сутки всего один новый случай Covid-19

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ФОТО: AFP/SCANPIX

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай заражения Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За сутки было проведено 1074 теста на Covid-19.

За последние сутки два новых госпитализированных с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 11 пациентов с Covid-19, у восьми из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии. 

В целом с начала пандемии проведено 116 535 тестов на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1086 человек. Выздоровел 781 человек, 25 человек умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 166 человек, переболевших Covid-19. 

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