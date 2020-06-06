В Латвии за сутки всего один новый случай Covid-19

Pēdējās 24h veikti 1074 COVID-19 testi, pozitīvs 1 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 116 535 izmeklējumi, saslimušas 1086 personas un 781 izveseļojies, 25 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 6, 2020

За сутки было проведено 1074 теста на Covid-19.

За последние сутки два новых госпитализированных с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 11 пациентов с Covid-19, у восьми из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В целом с начала пандемии проведено 116 535 тестов на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1086 человек. Выздоровел 781 человек, 25 человек умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 166 человек, переболевших Covid-19.