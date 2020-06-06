Британским полицейским пришлось оправдываться за свой "сарказм" под фотографией ДТП

В Великобритании 1 июня полиция Суррея в микроблоге Twitter разместила фотографию с места ДТП, в котором автомобиль McLaren врезался в кирпичную стену.
Это была автомобильная авария, как и многие другие, но она заслужила особого внимания только потому, что речь идет о суперкаре McLaren 650S. Полиция Суррея в своем аккаунте в Twitter также поспешила сообщить о том, что произошло в Штейнсе, расположенном к юго-западу от Лондона.
Все бы ничего, но полиция сопроводила фото комментарием, который многие посчитали саркастическим: "Каким-то образом этот водитель McLaren не смог удержать машину на прямой дороге с ограничением скорости 40. Расследование продолжается".
Chertsey Lane near Staines. Somehow the driver of this McLaren couldn’t keep the car on the straight road in a 40 limit. 🤔🤔🤔🤔— Roads Policing Unit (RPU) - Surrey Police - UK (@SurreyRoadCops) May 31, 2020
Investigations continue…
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Такая подводка полицейских не осталась незамеченной, некоторые расценили ее как необоснованный сарказм и даже попытку посмеяться над аварией.
Представителю полиции Майклу Хаддеру позже пришлось оправдываться в издании Daily Mail о том, что такой записью в Twitter стражи порядка не пытались высмеивать произошедшее или принижать серьезность аварии. По его словам, такими постами полиция лишь пытается указать на риски, которые существуют в дорожном движении.
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