Британским полицейским пришлось оправдываться за свой "сарказм" под фотографией ДТП

Это была автомобильная авария, как и многие другие, но она заслужила особого внимания только потому, что речь идет о суперкаре McLaren 650S. Полиция Суррея в своем аккаунте в Twitter также поспешила сообщить о том, что произошло в Штейнсе, расположенном к юго-западу от Лондона.

Все бы ничего, но полиция сопроводила фото комментарием, который многие посчитали саркастическим: "Каким-то образом этот водитель McLaren не смог удержать машину на прямой дороге с ограничением скорости 40. Расследование продолжается".

Chertsey Lane near Staines. Somehow the driver of this McLaren couldn’t keep the car on the straight road in a 40 limit. 🤔🤔🤔🤔



Investigations continue…



40996 pic.twitter.com/Ubc0ICVsny — Roads Policing Unit (RPU) - Surrey Police - UK (@SurreyRoadCops) May 31, 2020

Такая подводка полицейских не осталась незамеченной, некоторые расценили ее как необоснованный сарказм и даже попытку посмеяться над аварией.

Представителю полиции Майклу Хаддеру позже пришлось оправдываться в издании Daily Mail о том, что такой записью в Twitter стражи порядка не пытались высмеивать произошедшее или принижать серьезность аварии. По его словам, такими постами полиция лишь пытается указать на риски, которые существуют в дорожном движении.