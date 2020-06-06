Елена Прокопчук о потере ребёнка, окончании карьеры и счастливой жизни в Юрмале

21 сентября Елене исполнится 44 года. По её словам, теперь она "домохозяйка на полную ставку". Она больше не называет себя профессиональной спортсменкой, а предпочитает быть "энтузиасткой хорошего уровня".

У неё больше нет цели участвовать в олимпийских играх или чемпионатах, признаётся она.

Сейчас латвийская бегунья на длинные дистанции полностью погрузилась в семью и воспитание своих детей. С мужем и по совместительству тренером Александром их у них двое - сыну Виктору 9 лет, Владиславу - два.

ФОТО: Kaspars Meinerts

Победительница нью-йоркского марафона по-прежнему продолжает заниматься, но бешеного графика больше нет.

По её признанию, дети отнимают много сил, особенно младший - у него всё ещё проблемы с ночным сном, а при таком режиме серьёзно заниматься спортом безрассудно.

Ещё год назад, несмотря на недосып, Елена шла к цели квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. К сожалению, именно это и нанесло вред здоровью. Она часто болела и приняла решение уйти из профессионального спорта.

Многократная чемпионка Латвии говорит, что качественного сна у младшего сына по-прежнему нет, хоть и ситуация становится лучше, но она всё ещё не разрешилась полностью.

Сейчас она с удовольствием готовит, следит за детьми и считает себя очень занятой. Времени на частые тренировки нет. В то же время Елена не говорит, что ушла из бега навсегда. Возможно, через 2-3 года она пробежит марафон как энтузиаст.

"Например, я никогда не бегала в Берлине. Поэтому я не могу сказать, что мой последний марафон уже позади", - рассуждает Елена.

Рассказала Елена и о знакомстве с супругом. По её словам, впервые она увидела его на стадионе "Даугава". Ей тогда было 15 или 16 лет. Они часто тренировались вместе, а потом ехали домой одним транспортом. На тот момент у обоих были другие отношения, но жизнь распорядилась иначе и они стали семьёй. До того, как пожениться, они встречались семь лет.

Все вместе они теперь живут в трёхэтажном доме в Юрмале. Елена с удовольствием занимается садом.

"Когда я была профессиональной спортсменкой, у меня не было времени заботиться о саде. В последнее время у меня была усталость от строгого режима, потому что профессиональные спортсмены очень дисциплинированы, они должны тренироваться дважды в день, между этим поспать.

Очень долго я прожила в режиме солдата и больше не хотелось так".

Прокомментировала Елена и свою первую беременность, которая была неудачной.

"Обычно о таком за пределами семьи никто не знает, но я публичная личность. Организаторам марафона в Нью-Йорке я сказала, что не побегу, а их пресса написала, что я не бегу, потому что в положении. Это перепечатала наша пресса в тот момент, когда я уже потеряла ребенка. (...)

Было такое, что спустя год меня ещё спрашивали: "Кто родился?" Это было очень больно. Пережить именно это было сложнее всего", - вспоминает она.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Елена Прокопчук: Рекордсменка Латвии в забеге на 3000 метров (8:42.86), 6000 метров (14:47,71), 10 000 метров (30:38,78), в полумарафоне (1.08:07) и марафоне (2.22:56).

В 2005 и 2006 годах становилась победительницей Нью-Йоркского марафона, а в 2005 году выигрывала марафон в Осаке. Дважды занимала второе место в Бостоне (2006 и 2007).