Муцениеце рассказала о реакции Прилучного на ее видео со словами о насилии

Агата призналась, что они вместе с Павлом долго к этому шли.

"Уже год в отношениях происходили постоянные проблемы - мы ругались и мирились", - вспомнила актриса.

Муцениеце сказала, что они часто ездили на гастроли вместе. Супруги могли и там поругаться. Агата отметила, что Павел был патологическим ревнивцем, а она - нет. Для нее была важна честность.

Актриса призналась, что после расставания у Прилучного была лишь одна фраза: "Если ты захочешь - приходи!".

Ей казалось, что бывший супруг должен просить у нее прощения, а он даже не извинился. Агата обращалась к психологам, но было необходимо, чтобы к ним обратился Павел, а он не хотел. Она поняла, что во взаимных оскорблениях они зашли слишком далеко.

Муцениеце также рассказала, как Павел отреагировал на то видео, которое она записала ночью. Тогда она заявляла, что Прилучный поднял на нее руку, выгнал из дома и разбил телефон.

"Это была самая трэшовая ночь в моей жизни... Такое ощущение было, что меня внутри режет пила. Он отреагировал на это видео плохо. Паша сказал, что я предатель", - прищналась она Варнаве.

Сейчас Муцениеце уже не жалеет об этом видео, хотя она столкнулась с негативом.

"Я понимала, что это вызовет резонанс - и оно вызвало. Но то, во что это превратилось, даже ситуация с Региной, приобрело такой масштаб! Люди заговорили о домашнем насилии больше..." - считает она.

Напомним, ранее актриса уже подтвердила, что развод пары в процессе.

В конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится.

Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.

Видео: Интервью с Екатериной Варнавой в программе "Честный развод"