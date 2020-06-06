В Эстонии за сутки коронавирус диагностировали у 21 человека. О ситуации в соседних странах

Эстония

За минувшие сутки было проанализировано 855 первичных тестов на коронавирус, из которых позитивный результат дал 21 тест (2,5 процента), новых смертей за сутки не было.

По данным регистра населения, шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Таллинне, шесть в Харьюмаа, пять в Ида-Вирумаа, три в Ляэне-Вирумаа, а место жительство одного человека не внесено в регистр.

В Ида- и Ляэне-Вирумаа заражение произошло в кругу семьи.

В Таллинне и Харьюмаа шесть человек заразились на работе - четыре из этих случаев относятся к Lunden Food.

В трех случаях люди заразились в кругу семьи, а в трех случаях источник заражения неизвестен.

По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 13 пациентам, никто из них не подключен к аппарату ИВЛ. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек.

Из больниц выписаны 350 человек, закрыты 362 истории болезни Covid-19. Выздоровели 1675 человек - из них закрыты истории болезни 1293 человек, а в 382 случаях позитивный результат теста поступил более 28 дней назад и человек не госпитализирован.

В Эстонии сделано более 89 тысяч первичных тестов, из которых позитивный результат дал 1931 тест (2,2 процента).

Литва

За минувшие сутки в Литве были подтверждены 11 новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1705. Выздоровел 1321 человек, умер 71.

Россия

В России зарегистрированы 8855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. День назад было выявлено 8726 новых случаев заболевания, напоминает "Медуза".

Общее число инфицированных в стране достигло 458 689 человек.

За минувшие сутки умерли еще 197 пациентов с Covid-19. Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5 725 человек.

Выздоровели 221 388 человек, в том числе 100 431 человек в Москве.