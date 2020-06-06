На территории предприятия по переработке пластмассы загорелись отходы и трактора, площадь пожара - 2000 кв.м.

В 15:52 пожар был локализован, сообщили в VUGD. Площадь возгорания составила 2000 кв. метров, работы по тушению продолжаются.

Известно, что пожарные получили вызов в 13.40. На место ЧП прибыли 37 пожарных, восемь автоцистерн и одна автомобильная пожарная лестница.

Одна из жительниц Саласпилса рассказала LETA, что в центре города запах дыма не ощущается, но с территории компании виден столб дыма.

Согласно Firmas.lv, компания занимается оптовой продажей отходов, лома, металлов и металлических руд. 70% акций ALL recycling принадлежат Диане Зайцевой, 30% - Денису Зайцеву.

Представитель Государственной службы среды Кристине Клявениеце сообщила, что пожар вспыхнул вскоре после того, как против этой компании было возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обслуживанию отходов электронного оборудования. Предполагаемые нарушения в настоящее время расследуются.

ФОТО: Наталья Пелипенко

В 2018 году оборот компании ALL recycling составил 4 587 476 евро, что на 14% больше, чем годом ранее, прибыль возросла на 20% - до 921 962 евро. Финансовых данных за 2019 год пока нет, но указано, что в прошлом году в компании работало 23 человека.

Жителей окрестностей, почувствовавших дым, попросили закрыть окна и, по возможности, отключить вентиляцию.

Kas deg??? Pie tam ļoti tuvu šoreiz pic.twitter.com/S0tsScP4ed — Eliks (@Eliks) June 6, 2020

Salaspils nov., Salaspils pag., Acone. Plastmasas parstrades uznemuma teritorija. Notikuma vietā strādā 37 @ugunsdzeseji glābēji, 8 autocisternas, autokāpnes. Norisinās uguns izplatīšanās ierobežošanas darbi. pic.twitter.com/FhhrlczGxz — Ivans Milovs (@IMilovs) June 6, 2020