Для удаленного обучения ребенку выдали планшет. Он разбился. Кто несет ответственность?

В марте, когда школьники ввиду распространения Covid-19 перешли на дистанционное обучение, первоклашке Зане выдали планшет. Девочка его использовала для учебы. Недавно ее мама Илзе увидела, что экран треснул.

В интервью программе Bez Tabu телеканала TV3 Илзе рассказала, что позвонила в школу, где ей сообщили, что семья должна вернуть планшет в том виде, в котором получила. В школе связались с каким-то предприятием по ремонту, перезвонили и сказали, что средняя цена ремонта планшета - 165 евро.

Илзе удивилась таким ценам. Ведь в документе, который дали вместе с планшетом, указано, что его стоимость 120 евро.

Илзе также рассказала, что ей в школе пригрозили: если планшет не вернут в первоначальном виде, то учреждение имеет право обратиться в полицию.

Директор Рижской 11-я средней школы им. А. Пумпура Ренате Линде отмечает, что школа не угрожала Илзе, но родители, получая устройство, подписали документ, в котором указано, что в случае порчи они должны будут покрыть ущерб. Возможно, Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы позволит списать планшет, но пока неизвестно, получится ли.

Перед началом дистанционного обучения Минобразования провело опрос, по результатам которого выяснилось, что у 5000 детей нет никаких устройств для того, чтобы учиться. Планшеты и телефоны для нужд школьников самоуправлениям передали партнеры по сотрудничеству, и в Минобразования отмечают, что ответственность за сохранность планшетов действительно несут родители.

Видео: сюжет TV3