В Риге и Вильнюсе растут цены на горючее, в Таллинне - стабильны

На автозаправочных станциях (АЗС) Circle K бензин 95-ой марки подорожал на 1,9% - до 1,074 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,1% - до 0,984 евро за литр.

В Вильнюсе цена на бензин 95-й марки выросла на 2,6% - до 0,959 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 4,1% - до 0,869 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо существенно не изменились, составив соответственно 1,179 евро и 0,999 евро за литр.

Цена автогаза в Риге увеличилась на 2,2%, составив 0,475 евро за литр, в Таллинне она уменьшилась на 0,7% - до 0,556 евро за литр, а в Вильнюсе цена на автогаз осталась прежней - 0,479 евро за литр.