"Мы потеряли мечту, а Маск ее вернул". Как запуск "Драгона" повлияет на будущее космонавтики?

Я всегда привожу такой пример. Вот возьмите авиацию, есть пассажирская авиация, есть транспортная, военно-транспортная, военная… Военная и военно-транспортная - это государство. А частники - это просто авиакомпании, всякие DHL и "Волга-Днепр". И сопоставьте объемы перевозок. Государственная авиация остается - МЧС, минобороны… Но основной объем перевезенных грузов - это частники!

Можно сделать хороший бомбардировщик, вложить тучу денег, и минобороны купит сто штук. А можно сделать хороший коммерческий самолет и продавать его тысячами. Он будет летать 30 лет и по 18 часов в сутки. А много летает бомбардировщик?

Роскосмос этого не понимает. Нам сейчас не нужно строить сверхтяжелую ракету и новый корабль до Луны. Мы уже опоздали. Мы сейчас можем догнать, только если уберем монополизм Роскосмоса и будем создавать усилия для частника.

BBC

Иван Моисеев, глава Института космической политики

BBC

У Маска много сторонников, и в России в том числе. Но и противников достаточно. Расклад примерно такой: кто простой инженер, тот Маска приветствует, а руководство разными словами обзывает.

Какое влияние он окажет на пилотируемую космонавтику? Для американского сегмента МКС это привлечение новых заказчиков. Американцы изо всех сил пытаются вывести свой сегмент на самоокупаемость. У них что-то получается, но окупаемость еще далеко. Появление корабля многоместного, мощного и хорошо распиаренного позволяет им надеяться эту работу ускорить.

Что касается нашей космонавтики, на нас это никак не повлияет. Руководство Роскосмоса не принимает в расчет внешние факторы. Дело в том, что за последние несколько лет нас почти полностью вытеснили с мирового космического рынка, и этого никто не заметил.

У нас было три сегмента - запуск спутников на геостационарную орбиту с помощью "Протонов", запуск космонавтов на МКС и поставка двигателей РД-180. А сейчас ситуация какая? Контракт, заключенный в этом месяце на 90 млн долларов за кресло на МКС - последний. И то он американцам не очень нужен, только для подстраховки. Нет заказов на "Протоны". Будут единичные заказы, но не системные, как было в хорошие времена. Контракт на 180-е закончился, остались 181-е, но они в два раза дешевле.

Для России сейчас картинка довольно безрадостная, и запуск этого корабля - последний удар, нож в спину, потому что монопольное положение России на рынке запусков к МКС вовсю использовалось в пропагандистских целях. И вот по этой риторике нанесен мощный удар.

Финансирование (пилотируемой программы в России - Би-би-си) с нулевых годов выросло в десятки раз. Спутниковая орбитальная группировка качественно не изменилась, а количественно снизилась. Дополнительное финансирование, вбрасываемое в отсталую в технологическом отношении отрасль, ничего не дает.