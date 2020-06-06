В России родители заморили двойняшек голодом. Один ребенок умер

В России, на Камчатке, жители Вилючинска несколько дней не кормили своих четырехмесячных двойняшек - мальчика и девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Жизнь мальчика спасти не удалось, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, супруги (женщина 1997 г.р., мужчина 1985 г.р) четыре дня не кормили, не меняли подгузники детям и не просили кого-то присмотреть за малышами.
Эти четыре дня пара провела за распитием алкоголя.
Двойняшек - мальчика и девочку, доставили в больницу. Состояние мальчика было очень тяжелым. Он скончался в реанимации.
Родителям предъявлено обвинение в убийстве. Супругов арестовали.
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