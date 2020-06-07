Латвийцы с Covid-19 в тяжелом состоянии: тяжело, не значит смертельно

В отделении токсикологии и сепcиса Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) лечится пожилой мужчина - один из тех трех пациентов, состояние которых в ежедневном отчете упоминают как "тяжелое".

У пациентов в тяжелом состоянии обычно есть хронические заболевания, например, сахарный диабет, почечная недостаточность, проблемы с сердцем и др.

Глава клиники токсикологии и сепсиса RAKUS Олег Шуба поясняет, что к тяжелому течению болезни добавляются осложнения, такие как воспаление легких, и в зависимости от степени тяжести встает вопрос о достаточности кислорода в организме.

Тяжелых пациентов лечат в интенсивной терапии, чтобы поддержать нормальную работу внутренних органов.

При крайней ситуации пациентов интубируют и начинают искусственную вентиляцию легких.

"Даем медикаменты, человек погружается в глубокий сон, находится без сознания, не чувствует боли. Тогда мы через дыхательные пути вводим трубочку и присоединяем к аппарату ИВЛ", - рассказал доктор Шуба. Самое быстрое восстановление пациента, подключенного к ИВЛ, в Латвии составляет в среднем девять дней. Тогда пациента начинают выводить из искусственной комы.

Конкретно в этом отделении выжили все пациенты с Covid-19, чье состояние оценивалось как тяжелое. Комментируя летальные исходы по Латвии в целом, специалист отмечает, что интенсивная терапия может и не помочь.

В Латвийском центре инфектологии скончались девять из 15 подключенных к ИВЛ пациентов.

"Вырисовалась тенденция, что болезнь тяжело протекает именно у мужчин, и летальность выше. У женщин болезнь протекает немного легче. Но, конечно, может закончиться и летально", - говорит врач Велга Кусе.

Почему именно мужчины с Covid-19 умирают чаще, объяснений нет. Как себя Covid-19 поведет в каждом конкретном организме, неизвестно.

Видео: Сюжет TV3 о лечении пациентов с Covid-19