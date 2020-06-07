В Латвии за сутки два новых случая Covid-19. Новых госпитализаций нет

Pēdējās 24h veikti 1125 COVID-19 testi, pozitīvs 2 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 117 660 izmeklējumi, saslimušas 1088 personas un 781 izveseļojusies, 25 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 7, 2020

За сутки было проведено 1125 тестов на Covid-19.

За последние сутки нет новых госпитализированных с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 11 пациентов с Covid-19, у семи из них заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В целом с начала пандемии проведено 117 660 тестов на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1088 человек. Выздоровел 781 человек, 25 человек умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 166 человек, переболевших Covid-19.