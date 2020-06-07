Вс, 7.06.2020
Например, я никогда не бегала в Берлине. Поэтому я не могу сказать, что мой последний марафон уже позади. Елена Прокопчук, самая титулованная бегунья Латвии
1

В Латвии за сутки два новых случая Covid-19. Новых госпитализаций нет

Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки в Латвии выявлено два новых случая заражения Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

 

За сутки было проведено 1125 тестов на Covid-19.

За последние сутки нет новых госпитализированных с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся 11 пациентов с Covid-19, у семи из них заболевание средней тяжести, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. 

В целом с начала пандемии проведено 117 660 тестов на наличие Covid-19, заболевание выявлено у 1088 человек. Выздоровел 781 человек, 25 человек умерли.

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день из больниц выписаны 166 человек, переболевших Covid-19. 

 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ