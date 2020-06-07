Наряд дня ⟩ Первая леди Латвии в нежно-желтых тонах вдохновляет на лето

Первая леди Латвии Андра Левита недавно посетила открытие менторской программы TechMentors, организованной обществом Riga TechGirls. Супруга президента появилась в наряде в нежных, летних тонах.
Стоит отметить, что, как правило, желтый - не самый популярный цвет в гардеробе женщины среднего возраста.
Но, как своим примером доказывает госпожа Левита - абсолютно зря!
Нежно-желтый отлично освежает кожу лица и в целом придает общему образу жизнерадостности.
Галерея: Андра Левита на открытии программы TechMentors
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