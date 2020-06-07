Вс, 7.06.2020
Это перепечатала наша пресса в тот момент, когда я уже потеряла ребенка. Спустя год меня ещё спрашивали: "Кто родился?" Это было очень больно. Пережить именно это было сложнее всего. Елена Прокопчук, самая титулованная бегунья Латвии

Наряд дня ⟩ Первая леди Латвии в нежно-желтых тонах вдохновляет на лето

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Первая леди Латвии Андра Левита недавно посетила открытие менторской программы TechMentors, организованной обществом Riga TechGirls. Супруга президента появилась в наряде в нежных, летних тонах. 

Стоит отметить, что, как правило, желтый - не самый популярный цвет в гардеробе женщины среднего возраста.

Но, как своим примером доказывает госпожа Левита - абсолютно зря!

Нежно-желтый отлично освежает кожу лица и в целом придает общему образу жизнерадостности. 

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Галерея: Андра Левита на открытии программы TechMentors

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