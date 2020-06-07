Выявленные в последние дни случаи Covid-19 не связаны между собой и отслеживаются, источник заражения установлен, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Pēdējās 24h veikti 1125 COVID-19 testi, pozitīvs 2 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 117 660 izmeklējumi, saslimušas 1088 personas un 781 izveseļojusies, 25 mirušas.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 7, 2020
По ее словам, случаев заболевания в каких либо учреждениях - например, центрах социального ухода - не выявлено.
Отмечается, что первый случай заболевания констатирован в Лудзенском крае, а всего заболевшие Covid-19 есть сейчас в 53 краях Латвии.
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