Выявленные в последние дни случаи Covid-19 не связаны между собой

По ее словам, случаев заболевания в каких либо учреждениях - например, центрах социального ухода - не выявлено.

Отмечается, что первый случай заболевания констатирован в Лудзенском крае, а всего заболевшие Covid-19 есть сейчас в 53 краях Латвии.