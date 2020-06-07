Вс, 7.06.2020
Это перепечатала наша пресса в тот момент, когда я уже потеряла ребенка. Спустя год меня ещё спрашивали: "Кто родился?" Это было очень больно. Пережить именно это было сложнее всего. Елена Прокопчук, самая титулованная бегунья Латвии
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Выявленные в последние дни случаи Covid-19 не связаны между собой

ФОТО: TVNET

Выявленные в последние дни случаи Covid-19 не связаны между собой и отслеживаются, источник заражения установлен, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая. 

По ее словам, случаев заболевания в каких либо учреждениях - например, центрах социального ухода - не выявлено. 

Отмечается, что первый случай заболевания констатирован в Лудзенском крае, а всего заболевшие Covid-19 есть сейчас в 53 краях Латвии. 

 

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