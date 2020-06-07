Covid-19 в соседних странах: в Литве обеспокоены участниками фестиваля

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 654 первичных теста на коронавирус, из которых позитивный результат дали восемь тестов.

Не зарегистрировано ни одной новой смерти.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация требуется 14 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

Всего от коронавируса скончались 69 человек. Выздоровел 1681 человек.

В Эстонии сделано в общей сложности более 90 тысяч первичных тестов на коронавирус, из них позитивный результат дали 1939 тестов (2,2%).

Литва

В минувшие сутки в Литве были подтверждены девять новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1714. Выздоровели 1328 человек, умер 71.

Как сообщила представитель Национального центра общественного здравоохранения Литвы, в настоящее время эпидемиологи больше всего обеспокоены участниками фестиваля в Вильнюсском районе и людьми, связанными с ними.

В празднике приняли участие 15 человек, у семи из которых было подтверждено наличие коронавируса, а также инфекция выявлена у пяти человек, связанных с участниками праздника.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 9 ввозных случаев коронавируса.

Россия

В России зарегистрированы 8984 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. День назад было выявлено 8855 новых случаев заболевания, напоминает "Медуза".

Общее число инфицированных в стране достигло 467 673 человек.

За минувшие сутки умерли еще 134 пациента с Covid-19. Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5859 человек.

Выздоровел 226 731 человек.