ФОТО: Пресс-фото

«Чтобы сбросить вес, я перепробовала все, что смогла найти в интернете, но этот метод - первый, который действительно работает. И это было невероятно просто», - рассказывает Лиене Соболева. Она сбросила 18 (!!!) килограммов, не посещая спортзал и не принимая никаких таблеток. Вы тоже можете наслаждаться этим летом в отличной форме. Прочитайте интервью с Лиене и узнайте ее секрет, как быстро избавиться от лишнего веса.

У вас уже был опыт похудения?

Наверное, нет такого метода похудения, который я не пробовала. Я старалась есть продукты, которые считала полезными. Затем сидела на нескольких диетах, которые нашла в интернете и которые должны были принести невероятные результаты. Обычно все проходило по одному и тому же сценарию: мне удавалось на некоторое время сбросить несколько килограммов, но они быстро возвращались. Я не верила, что когда-нибудь действительно смогу похудеть бесповоротно.

Расскажите, как вы решили начать худеть прямо сейчас?

Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что это уже слишком. Мне было некомфортно в своем теле, оно стало несоразмерным. Весь избыточный вес накапливался в средней части тела - на животе и бедрах.

Почему вы выбрали стокгольмскую диету?

Я слышала о ней от друзей и знакомых, а также читала довольно много отзывов в журналах и интернете. Признаюсь, что я давно хотела ее попробовать, но прошлый негативный опыт удерживал от такого решения. Я колебалась, но понимала, что нужно хотя бы попробовать.

ФОТО: Пресс-фото

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Как работала эта диета?

Я прошла тест и получила программу. Пообещала себе ничего не пропускать. Мой план предусматривал вкусную и питательную еду, но очень простую в приготовлении. Первые результаты я заметила, когда через неделю сбросила 4 кг и почувствовала, что одежда сидит на мне гораздо свободнее. Я не ожидала сразу получить такой впечатляющий результат. Было очевидно, что вес уменьшился, и это мотивировало меня продолжать. Важно, что соблюдать этот план было легко - все было прописано в мельчайших подробностях. Так я за короткое время сбросила 12-13 кг лишнего веса.

Избыточный вес вернулся?

На самом деле, даже через долгое время после окончания плана вес продолжал снижаться! Мой метаболизм активировался, и я без особых усилий сбросила, в общей сложности, 16 кг. Тем временем я сменила гардероб, так как одежда стала мне слишком большой.

Что бы вы порекомендовали другим людям, которые хотят похудеть?

Нужно всего лишь сделать первый шаг - пройти тест и подать заявку на программу! Дальше все будет легко и просто!