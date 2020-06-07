Стрельба в Эстонии: в машине находились пять человек, трое из них - дети

"К настоящему моменту установлено, что в попавшей под огонь машине было всего пять человек: 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и дети в возрасте трех, пяти и девяти лет. Женщина и мужчина в машине были их бабушкой и дедушкой", - сказал Кютт.

61-летняя женщина умерла от полученных травм, а трехлетний и пятилетний ребенок находятся в тяжелом состоянии в больнице.

58-летний мужчина в воскресенье утром был отправлен на домашнее лечение. По данным полиции, машина скорой помощи на месте проверила девятилетнего ребенка - с ним все было в порядке, и его передали родителю.

Насколько известно редакции газеты, погибшая женщина долгое время была местным аптекарем.

По данным полиции, погибшему мотоциклисту было 40 лет.

Убитый 40-летний мотоциклист вчера вместе с друзьями отправился на Сааремаа открывать сезон. Проживающий вблизи Таллинна мужчина разъехался с друзьями в районе Лихула, направившись, видимо, на заправку.

Увидев, что на заправке врезавшийся в два автомобиля водитель пытается скрыться с места ДТП, он начал преследовать Subaru. Мотоциклист успел еще написать друзьям, что он преследует пьяного водителя.

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Когда друзья получили сообщение, они спросили, поймал ли он его. Тот ответил отрицательно. О трагедии друзья узнали из новостей и пришли к старому железнодорожному полотну зажечь в память о погибшем свечи.

Как известно, 32-летний мужчина накануне вечером устроил аварию на заправке вблизи Лихула, повредив две машины и стену заправочной станции.

В центр тревоги об аварии на заправочной станции сообщили в 21:45. Примерно через десять минут в центр тревоги позвонил мотоциклист, который сказал, что увидел на заправке автомобиль, который устроил аварию и уехал с места происшествия.

По данным полиции, мотоциклист поехал за машиной. Около 22:00 в центр тревоги сообщили, что слышны выстрелы, а около 22:10 поступила информация о том, что мотоциклист, возможно, был застрелен.

"Первый полицейский патруль прибыл на место через 20 минут после того, как мы получили информацию о возможной стрельбе", - объяснил Кютт.

32-летний мужчина, задержанный в качестве подозреваемого, был членом Кайтселийта в течение многих лет, но был исключен из организации в 2013 году. Подробности о личности стрелка можете узнать по этой ссылке.