Вс, 7.06.2020
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В Лондоне прошел марш в знак поддержки движения против расизма

ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости, Наталья Копылова. Несколько тысяч человек собрались в воскресенье у посольства США в Лондоне в знак солидарности с движением Black lives matter.

ФОТО: ANDY RAIN / EPA

В воскресенье, 7 июня, у посольства США в Лондоне в знак солидарности с движением Black lives matter собрались тысячи жителей. Колонна демонстрантов выдвинулась в сторону центра столицы Великобритании, передает корреспондент РИА Новости.

В Лондоне уже второй день подряд проходят многотысячные протесты в знак солидарности с движением Black lives matter, активизировавшимся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Участники митинга у посольства США скандировали имя Флойда, призывали к справедливости, а также к прекращению расизма.

Нарушений и стычек с полицией не зафиксировано. 

Галерея: Демонстрация в Лондоне

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