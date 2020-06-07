В Лондоне прошел марш в знак поддержки движения против расизма

В воскресенье, 7 июня, у посольства США в Лондоне в знак солидарности с движением Black lives matter собрались тысячи жителей. Колонна демонстрантов выдвинулась в сторону центра столицы Великобритании, передает корреспондент РИА Новости.
В Лондоне уже второй день подряд проходят многотысячные протесты в знак солидарности с движением Black lives matter, активизировавшимся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Участники митинга у посольства США скандировали имя Флойда, призывали к справедливости, а также к прекращению расизма.
Нарушений и стычек с полицией не зафиксировано.
Галерея: Демонстрация в Лондоне
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