В Лондоне прошел марш в знак поддержки движения против расизма

В Лондоне уже второй день подряд проходят многотысячные протесты в знак солидарности с движением Black lives matter, активизировавшимся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Участники митинга у посольства США скандировали имя Флойда, призывали к справедливости, а также к прекращению расизма.

Нарушений и стычек с полицией не зафиксировано.

Галерея: Демонстрация в Лондоне