Вс, 7.06.2020
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В Китае запретят копировать небоскребы и строить их выше 500 метров

Строительство в Китае

ФОТО: STR / AFP

Китай вводит новые принципы строительства - больше никакого "подражания"  зарубежной архитектуре и запрет на более 500 метров. 

В документе, изданном в начале этого года Министерством жилищного строительства Китая и Национальной комиссией по развитию и реформам, подчеркивается, что это "новая эра" для городов Китая, которая предусматривает внедрение архитектурных принципов с учетом китайских особенностей, передает CNN. 

Профессор Ливерпульского университета, архитектор Фей Чен назвала 500-метровый предел "довольно произвольным", добавив, что небоскребы размером 499 метров - это "все еще очень, очень высокие здания". По ее словам, таким образом правительство Китая реагирует на кризис идентичности, который "мы все заметили с 1980-х годов, когда города начали заимствовать стандарты и типы зданий из международного контекста". 

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