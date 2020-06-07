В Китае запретят копировать небоскребы и строить их выше 500 метров

В документе, изданном в начале этого года Министерством жилищного строительства Китая и Национальной комиссией по развитию и реформам, подчеркивается, что это "новая эра" для городов Китая, которая предусматривает внедрение архитектурных принципов с учетом китайских особенностей, передает CNN.

Профессор Ливерпульского университета, архитектор Фей Чен назвала 500-метровый предел "довольно произвольным", добавив, что небоскребы размером 499 метров - это "все еще очень, очень высокие здания". По ее словам, таким образом правительство Китая реагирует на кризис идентичности, который "мы все заметили с 1980-х годов, когда города начали заимствовать стандарты и типы зданий из международного контекста".