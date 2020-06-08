Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

На этой неделе мощная энергетика звезд немного устаканится, поэтому будет гораздо проще наводить порядок в своей жизни. Появится шанс преуспеть практически в любой сфере, но все равно лучше вести дела осторожнее. Если проблем не видно, это не значит, что их нет вовсе. Будьте начеку!

Овен

У Овнов начинается время, когда нужно быть первыми во всем. Людям этого знака стоит подключить мощную амбициозность и энтузиазм при выполнении даже самых рядовых задач.

В таком случае появится мотивация, которой не всегда достаточно у коллег и соперников. Это поможет Овнам быть лидерами, а не отстающими и догоняющими.

Не стоит принимать желаемое за действительное и увлекаться иллюзиями. Нужно быть объективными и мудрыми, а также прислушиваться к интуиции.

Телец

Это идеальное время для духовных поисков, приключений, отдыха и релаксации. Планеты и звезды будут на этой неделе на стороне Тельцов, поэтому удача вряд ли отвернется от них.

В делах этим людям стоит действовать в привычном ритме и не отклоняться от планов. В общении с людьми желательно воздерживаться от агрессии и желания контролировать все и вся. Необходимо заниматься начатыми ранее делами. Повезет представителям творческих профессий. Самые удачные дни для работы - 9, 11 и 12 июня. Самый опасный день в целом - понедельник.

Близнецы

У Близнецов появятся новые возможности, но без уверенности в себе и умения мечтать не добиться больших высот. Вторник и среда станут самыми неудачными днями для новых начинаний, поэтому их лучше посвятить задачам, которые находятся на первой полосе.

Выходные будут спокойными в плане энергетики звезд и планет. Это значит, что отдых должен быть удачным во всех смыслах. Для этого желательно не уезжать далеко из родного местечка.

Лучше остаться дома и заняться домашними делами, сделать уборку, провести время с близкими и пригласить друзей. Так удастся избавиться от переживаний и негатива.

Рак

Ракам на этой неделе будет улыбаться большая удача, причем как в любви, так и на работе. Многим представителям данного знака удастся наладить отношения с близкими, найти компромисс в ссорах и устранить все неполадки в общении. На этой неделе можно ожидать поступлений денежных средств из новых источников, возврата долгов.

Самим Ракам лучше не влезать в долги и не брать кредиты и займы.

Умеренные траты и шопинг помогут поднять настроение. Особенно полезно покупать электронику, одежду и гаджеты.

Вещи, купленные сейчас, будут служить Ракам долгие годы. На работе полезно начинать новые дела и продвигать нестандартные идеи. Это идеальный период для исполнения собственных желаний.

Лев