Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Василиса Володина известна в России и за ее пределами не только как телеведущая, но и как профессиональный астролог. Ее прогнозы всегда максимально точны и подробно разъясняют представителям каждого знака Зодиака, что можно, а что нельзя делать в тот или иной период жизни.
На этой неделе мощная энергетика звезд немного устаканится, поэтому будет гораздо проще наводить порядок в своей жизни. Появится шанс преуспеть практически в любой сфере, но все равно лучше вести дела осторожнее. Если проблем не видно, это не значит, что их нет вовсе. Будьте начеку!
Овен
У Овнов начинается время, когда нужно быть первыми во всем. Людям этого знака стоит подключить мощную амбициозность и энтузиазм при выполнении даже самых рядовых задач.
В таком случае появится мотивация, которой не всегда достаточно у коллег и соперников. Это поможет Овнам быть лидерами, а не отстающими и догоняющими.
Не стоит принимать желаемое за действительное и увлекаться иллюзиями. Нужно быть объективными и мудрыми, а также прислушиваться к интуиции.
Телец
Это идеальное время для духовных поисков, приключений, отдыха и релаксации. Планеты и звезды будут на этой неделе на стороне Тельцов, поэтому удача вряд ли отвернется от них.
В делах этим людям стоит действовать в привычном ритме и не отклоняться от планов. В общении с людьми желательно воздерживаться от агрессии и желания контролировать все и вся. Необходимо заниматься начатыми ранее делами. Повезет представителям творческих профессий. Самые удачные дни для работы - 9, 11 и 12 июня. Самый опасный день в целом - понедельник.
Близнецы
У Близнецов появятся новые возможности, но без уверенности в себе и умения мечтать не добиться больших высот. Вторник и среда станут самыми неудачными днями для новых начинаний, поэтому их лучше посвятить задачам, которые находятся на первой полосе.
Выходные будут спокойными в плане энергетики звезд и планет. Это значит, что отдых должен быть удачным во всех смыслах. Для этого желательно не уезжать далеко из родного местечка.
Лучше остаться дома и заняться домашними делами, сделать уборку, провести время с близкими и пригласить друзей. Так удастся избавиться от переживаний и негатива.
Рак
Ракам на этой неделе будет улыбаться большая удача, причем как в любви, так и на работе. Многим представителям данного знака удастся наладить отношения с близкими, найти компромисс в ссорах и устранить все неполадки в общении. На этой неделе можно ожидать поступлений денежных средств из новых источников, возврата долгов.
Самим Ракам лучше не влезать в долги и не брать кредиты и займы.
Умеренные траты и шопинг помогут поднять настроение. Особенно полезно покупать электронику, одежду и гаджеты.
Вещи, купленные сейчас, будут служить Ракам долгие годы. На работе полезно начинать новые дела и продвигать нестандартные идеи. Это идеальный период для исполнения собственных желаний.
Лев
Самыми опасными днями для Львов будут понедельник и вторник. 8 и 9 июня желательно избавляться от негативных программ и мыслей. Это прекрасное время для решения насущных проблем. Со среды важно проявлять активность во всех сферах жизни, а также планировать дела на будущее.
Чтобы реализовать все свои затеи, Львам важно пускать в ход новые идеи. Конец недели, особенно 12 и 13 июня - отличные дни для встреч с друзьями, веселья и развлечений.
Слишком высокая активность и сбитый режим могут серьезно испортить самочувствие. Лучше веселиться в умеренном темпе, не забывая о домашних делах, релаксации и восстановлении.
Дева
Если на работе и в бизнесе принимать только взвешенные решения, то неприятности обойду тДев стороной даже в самые неблагоприятные дни - в пятницу и субботу. Первая половина недели прекрасно подходит для деловых и романтических встреч, новых знакомств, в том числе в социальных сетях. Вторая же половина подойдет для интеллектуальной активности.
Звезды и планеты в конце недели будут в некоторой дисгармонии, поэтому лучше не отправляться в дальние поездки. Умение быстро принимать решения, основываясь на интуиции и собственном опыте, поможет избежать фиаско.
Весы
Весам стоит избегать общения и долгого пребывания рядом с людьми с негативной энергетикой. Среди таких могут оказаться энергетические вампиры, манипуляторы и просто токсичные личности, которые нарушат планы и испортят настроение. С другой стороны, среди окружающих людей можно будет найти хорошего друга или даже свою половинку.
С четверга по субботу лучше не рисковать и не совершать дорогостоящих приобретений. Звезды и планеты советуют сфокусироваться на работе и заработках.
Очень важно будет на этой неделе помогать нуждающимся и всем, кто просит о поддержке. Доброта вернется Весам большой удачей в будущем.
Скорпион
У Скорпионов начинается период, когда стоит сфокусироваться на любовных делах. Особенно это касается 8, 9, 12 и 14 июня. В эти дни звезды будут на их стороне. Всем, кто уже находится в отношениях или в браке, желательно проводить больше времени с близким человеком - это укрепит любовь.
В делах и на работе Скорпионам желательно не избегать встреч с новыми людьми и публичных выступлений. Сейчас не время посвящать дни духовным поискам и самокопанию.
Важно поднимать свой боевой дух и стремиться к гармонии, к повышенной продуктивности. Необходимо оставаться активными и бодрыми.
Стрелец
Стрельцам пришло время задуматься о завтрашнем дне, забыв о дне вчерашнем. Очень важно правильно планировать дела, быть воодушевленными и полными энергии и сил. Для этого придется следовать некоторым советам. Во-первых, необходимо поддерживать правильный режим. Во-вторых - позволять себе отдыхать в течение дня.
По утрам полезно медитировать.
Вообще духовные практики и поиски для Стрельцов окажутся наикратчайшим путем к пониманию того, в каком направлении им стоит двигаться дальше.
Советы окружающих в этом плане помогут куда меньше.
Козерог
У Козерогов в начале недели возможны семейные разлады. В целом начало недели будет благоприятным для работы и домашних забот. Сидеть без дела не стоит, так как безделье и лень порождают темные мысли.
Вторая половина недели будет намного позитивнее.
Оптимистичные мысли сами придут к Козерогам и породят отличное настроение и желание работать, развлекаться и общаться.
Это идеальное время для романтики, поиска любви, свиданий, знакомств. Можно удивить любимого человека приятным сюрпризом.
Водолей
Понедельник станет самым опасным и непредсказуемым днем предстоящей недели для Водолеев. Очень важно правильно начать этот день и неделю в целом, чтобы все дела имели больший успех. Начиная со вторника энергия звезд пойдет вверх, что позитивно отразится на делах и удаче рожденных под знаком Водолея.
Пиком звездной созидательной активности для этих людей станет пятница. Это будет волшебный день, когда все у них будет получаться с первого раза.
В любви и в делах на этой неделе важно проявлять больше настойчивости. Нужно контролировать негативные эмоции и не выплескивать их на близких.
Рыбы
У Рыб на этой неделе самой важной окажется сфера финансов и работы, особенно в первые пару дней недели - самое благоприятное время. По вечерам лучше не сидеть дома без дела, а больше гулять или заниматься спортом.
Это не самый удачный период для глобальных перемен и рисков. Нужно стремиться к тому, что получается делать лучше всего.
В критических ситуациях желательно полагаться лишь на собственный опыт, смотреть на все проблемы с оптимизмом, потому что они временны.
Чем серьезнее Рыбы научнут относиться к неудачам, тем более негативными будут последствия.