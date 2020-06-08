Винькеле: Когда режим ЧС закончится, жизнь в обычный ритм еще не вернется

По ее словам, со среды, когда закончится чрезвычайное положение, жизнь в стране не полностью вернется в привычное русло, так как ряд ограничений сохранится, к тому же прогнозируется, что некоторые из них останутся по крайней мере до конца года, например, требование в конкретных местах соблюдать двухметровую дистанцию, а в других местах - рекомендация придерживаться такой дистанции.

Винькеле напомнила, что с 10 июня, скорее всего, будут расширены возможности собираться в помещениях, где одновременно смогут находиться до 100 человек при условии, что на каждого человека приходится 4 квадратных метра.

Будут разрешены спортивные мероприятия до 30 человек, образование взрослых до 50 человек с соблюдением гигиенического протокола и детские лагеря. В заведениях общепита за столом смогут одновременно сидеть до восьми человек с соблюдением дистанции.

Винькеле отметила, что для трудовых коллективов требование дистанцирования уже ранее не было обязательным, однако работодатели должны рассмотреть возможность, как обеспечить максимально безопасные условия работы, особенно там, где большой поток не связанных между собой людей, например, в сферах обслуживания клиентов.

Министр отметила, что динамика заражения Covid-19 в Латвии идет вниз, хотя и выявляются отдельные очаги. Около 40% новых случаев Covid-19 выявляется у людей, которые возвращаются в Латвию из-за рубежа, и это свидетельствует о том, что с более свободным перемещением через границы распространенность заболевания может увеличиться, поэтому людям во время зарубежных поездок следует соблюдать осторожность.