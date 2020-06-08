За последние сутки новых случаев Covid-19 не зарегистрировано; один человек скончался

Вчера сделано 662 теста на Covid-19, ни один из них не был положительным.

Скончавшийся входил в возрастную группу 85-90 лет и имел несколько хронических заболеваний. В целом в Латвии умерло 26 пациентов с Covid-19.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии проведено 118 322 теста, заболевание выявлено у 1088 человек.

По данным на 5 июня, выздоровел 781 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся 11 пациентов, у шести заболевание средней тяжести, пять пациентов - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 166 пациентов, переболевших Covid-19.