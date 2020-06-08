СГД постепенно возобновит обслуживание посетителей на местах

Очное обслуживание будет возобновляться постепенно, с соблюдением строгих мер безопасности. В то же время СГД призывает и далее пользоваться услугами и получать консультации удаленно - через систему электронного декларирования или по консультативному телефону 67120000.

Первым с 10 июня работу возобновит Рижский центр обслуживания СГД на ул. Талеяс, 1. В других городах центры обслуживания будут возобновлять прием посетителей постепенно, принимая во внимание опыт Рижского центра обслуживания клиентов.

Чтобы избежать ожидания в очереди и скопления людей, СГД призывает записываться на прием в Рижском центре обслуживания заранее по телефону 67120005. Записаться можно со вторника, 9 июня.

Центр обслуживания на ул. Талеяс, 1 в Риге будет принимать посетителей по рабочим дням с 9.00 до 17.00, кроме понедельника, когда время работы продлено до 19.00, и пятницы, когда центр работает до 15.00.