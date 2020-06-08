В Эстонии зарегистрирован один новый случай Covid-19, в Литве - шесть

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены шесть новых случаев коронавируса, общее количество составляет 1720, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Все еще больны 309 заразившихся, выздоровели 1331. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.

С 1 июня было зарегистрировано девять привозных случаев болезни.

За сутки в Литве проведено 2253 анализа на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 335 686.

Эстония

В Эстонии за сутки было проанализировано 553 теста на Covid-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,2% или одна проба дала положительный результат.

По данным Регистра народонаселения, один положительный тест поступил из Таллинна.

По состоянию на утро 8 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 14 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 350 пациентов, закончено 362 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 683 человека. Из них истории болезни 1303 пациентов закончены (77,4%), у 380 человек (22,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 90 000 первичных тестов, из них 1 940, т.е. 2,1% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Россия

В России за прошедшие сутки умерли 112 человек с Covid-19, а всего с начала эпидемии - 5971 человек, пишет "Медуза".

За сутки было выявлено 8985 новых случаев коронавируса, всего - 476 658.

За сутки проведено 294,4 тысячи тестов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии сделано более 13 миллионов тестов.