Боксёр Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо намерен стать президентом Филиппин в 2022 году. Об этом сообщает The Sun.
Британское издание цитирует известного промоутера Боба Арума, который заявил о желании 41-летнего боксёра стать президентом.
"Пакьяо станет первым президентом-боксёром, которого мы получим. Я созванивался с ним, и он сказал мне: "Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году, а когда я выиграю, то хочу, чтобы ты был на моей инаугурации", - цитирует Арума The Sun.
Боксёр ведёт активную политическую деятельность с 2007 года. В настоящее время бокср является членом Сената Филиппин. Срок его полномочий истекает как раз в 2022 году.
Мэнни Пакьяо - единственный боксёр в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи.
Свой последний бой Пакьяо провёл в июле 2019 года, одержав победу над американцем Китом Турманом.
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