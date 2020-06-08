Боксёр Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин

Британское издание цитирует известного промоутера Боба Арума, который заявил о желании 41-летнего боксёра стать президентом.

"Пакьяо станет первым президентом-боксёром, которого мы получим. Я созванивался с ним, и он сказал мне: "Боб, я собираюсь баллотироваться в 2022 году, а когда я выиграю, то хочу, чтобы ты был на моей инаугурации", - цитирует Арума The Sun.

Боксёр ведёт активную политическую деятельность с 2007 года. В настоящее время бокср является членом Сената Филиппин. Срок его полномочий истекает как раз в 2022 году.

Мэнни Пакьяо - единственный боксёр в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. В активе Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи.

Свой последний бой Пакьяо провёл в июле 2019 года, одержав победу над американцем Китом Турманом.