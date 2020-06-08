"Алкоголь и лекарства несовместимы": мотивы открывшего в Эстонии стрельбу мужчины неизвестны

Мотив действий 32-летнего мужчины, в субботу вечером в Лихула, Эстония, открывшего огонь по людям, убившего двоих и ранившего троих человек остается пока невыясненным, сообщил в понедельник в утренней телепрограмме Terevisioon Ляэнеский префект полиции Кайдо Кыплас.
"Мы допросили подозреваемого, допрос закончился в воскресенье около 22 часов. Мотив действий и убийств остается пока невыясненным", - подчеркнул Кыплас.
Вместе с тем, он отметил, что пока полиция не может точно обнародовать, о чем говорил в ходе допроса подозреваемый, поскольку следствие сейчас сопоставляет его показания с реальным ходом событий.
По словам Кыпласа, на сегодня известно, что подозреваемый в тот день употреблял алкоголь и сильнодействующие успокоительные, при этом следствию еще предстоит выяснить, были ли они получены законным путем.
"Алкоголь и лекарства несовместимы", - подчеркнул Кыплас.
Разрешение разрешение на оружие мужчине выдали необдуманно
Как телеканалу ERR рассказал гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, стрелявшему в Лихула выдали в 2017 году разрешение на оружие необдуманно, поскольку полиция не дала оценки предыдущим проступкам мужчины, пишет Rus.Postimees.
По словам Вахера, в субботу вечером у стрелявшего было с собой три предмета оружия, из которых два он спрятал в лесу.
"Сегодня стало ясно, что он употреблял алкоголь, и быстрый тест также показал использование успокоительных и наркотических средств", - прокомментировал Вахер.
Несмотря на предыдущие предположения, стрелку не удалось никого захватить в заложники.
По оценке Вахера, стрелку не следовало выдавать разрешения на оружие несколько лет назад.
Подозреваемый в преступлении, 32-летний Микк Таррасте в субботу вечером в Лихула, в Западной Эстонии, открыл огонь по людям. Первой жертвой его стрельбы стал 40-летний мотоциклист, затем ранения получили люди, ехавшие в одной машине: 58-летний водитель, его 61-летняя супруга и их внуки 5 и 3 лет. От полученных ранений скончалась женщина.
Подозреваемого в стрельбе задержали в ночь на воскресенье.
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