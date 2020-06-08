"Алкоголь и лекарства несовместимы": мотивы открывшего в Эстонии стрельбу мужчины неизвестны

"Мы допросили подозреваемого, допрос закончился в воскресенье около 22 часов. Мотив действий и убийств остается пока невыясненным", - подчеркнул Кыплас.

Вместе с тем, он отметил, что пока полиция не может точно обнародовать, о чем говорил в ходе допроса подозреваемый, поскольку следствие сейчас сопоставляет его показания с реальным ходом событий.

По словам Кыпласа, на сегодня известно, что подозреваемый в тот день употреблял алкоголь и сильнодействующие успокоительные, при этом следствию еще предстоит выяснить, были ли они получены законным путем.

"Алкоголь и лекарства несовместимы", - подчеркнул Кыплас.

Разрешение разрешение на оружие мужчине выдали необдуманно

Как телеканалу ERR рассказал гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, стрелявшему в Лихула выдали ​в 2017 году разрешение на оружие необдуманно, поскольку полиция не дала оценки предыдущим проступкам мужчины, пишет Rus.Postimees.

По словам Вахера, в субботу вечером у стрелявшего было с собой три предмета оружия, из которых два он спрятал в лесу.

"Сегодня стало ясно, что он употреблял алкоголь, и быстрый тест также показал использование успокоительных и наркотических средств", - прокомментировал Вахер.

Несмотря на предыдущие предположения, стрелку не удалось никого захватить в заложники.

По оценке Вахера, стрелку не следовало выдавать разрешения на оружие несколько лет назад.

Подозреваемый в преступлении, 32-летний Микк Таррасте в субботу вечером в Лихула, в Западной Эстонии, открыл огонь по людям. Первой жертвой его стрельбы стал 40-летний мотоциклист, затем ранения получили люди, ехавшие в одной машине: 58-летний водитель, его 61-летняя супруга и их внуки 5 и 3 лет. От полученных ранений скончалась женщина.

Подозреваемого в стрельбе задержали в ночь на воскресенье.