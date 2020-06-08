В тренерский штаб "Динамо" могут войти два экс-игрока сборной

В тренерский штаб рижского "Динамо" в следующем сезоне могут войти двое бывших хоккеистов сборной Латвии. Об этом сообщает хоккейный обозреватель Лотарс Зариньш.
Зариньш в видеоролике на YouTube-канале 11TV рассказал, что главным тренером "Динамо" станет Вячеслав Козлов, который является фаворитом среди перечисляемых кандидатов на эту должность.
Помощниками Козлова могут стать экс-защитник "Динамо" и сборной Латвии Георгий Пуяц, а также нападающие клуба Olimp Алексей Широков и Валерий Кулибаба.
Пуяц, Александр Ерофеев, Алексей и Максим Широковы в прошлое межсезонье готовили Olimp к дебюту в Optibet лиге, планируя тренировки по физподготовке и тактические схемы.
Напомним, что "Динамо" в прошлом сезоне тренировал Гиртс Анкипанс, сотрудничество с которым было решено не продолжать.
Среди возможных кандидатов на пост главного тренера рижской команды перечислялись Петерис Скудра, Вячеслав Козлов, Борис Миронов, Леонид Тамбиев и другие.
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