Брать образцы на Covid-19 готовы по меньшей мере 20 семейных врачей

Семейные врачи, предлагающие эту услугу своим пациентам, получили 85 комплектов для анализов, а 23 образца уже доставлены в лаборатории для тестирования.

Наибольший интерес к этой возможности проявили семейные врачи из Рижского района и Земгале.

Представитель Минздрава Анна Страпцане сообщила, что в период с 12 мая количество направлений, выданных семейными врачами на анализы на Covid-19, выросло примерно на 42%. "Это означает, что семейные врачи активнее посылают своих пациентов на анализы, в том числе людей с хроническими заболеваниями", - отметила Страпцане.