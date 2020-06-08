Анонимные свидетели и откровения Стрелкова. Возобновляется суд по делу МН17

Ранее Объединенная следственная группа (JIT), ведущая официальное международное расследование крушения "Боинга" МН17, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное. При этом следователи уверены, что "Бук" прибыл на Украину из России.

Прокуратура Нидерландов отмечает, что никто из четырех подозреваемых не участвовал в пуске ракеты по самолету. Дубинский, Пулатов, Харченко и Стрелков обвиняются в организации перевозки "Бука" по территории Донбасса и предоставлении экипажу ЗРК данные о точке, откуда можно осуществлять пуск ракет по воздушным целям.

Линия обвинения строится в том числе и на показаниях свидетелей. В ходе первых заседаний были оглашены показания некоторых из них, но их имена не оглашались. Адвокаты Олега Пулатова (два нидерландских и один российский юрист защищают в суде интересы Пулатова, остальные обвиняемые не воспользовались правом на защиту, их судят заочно) просили раскрыть личности 13 ключевых свидетелей, чьи показания фигурируют в деле МН17. Но окружной суд Гааги постановил сохранить анонимный статус 12 свидетелей из-за опасений за их безопасность. Решение относительно возможности разглашения имени 13-го свидетеля будет принято позднее, говорится в заявлении суда.

BBC

В МИД России считают, что анонимность свидетелей подрывает доверие к судебному процессу в Нидерландах.

"Постановление об анонимности свидетелей может иметь далеко идущие последствия, в том числе, в плане доверия к обоснованности окончательного решения суда, каким бы оно ни было", - представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга в конце апреля.

Что говорит о суде Россия?

Москва отрицает причастность к крушению рейса МН17 и скептически относится ко всем заявлениям Объединенной следственной группы.

"Для свершения правосудия важно, чтобы процесс носил по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер, чтобы слушания в полной мере учитывали доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения", - подчеркнула Захарова.

По мнению российских дипломатов, следователи JIT действуют "политизировано, предвзято и однобоко". В МИД России также настаивают на том, что нужно расследовать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом до 17 июля 2014 года.

Открытое небо

Reuters

К моменту крушения "Боинга МН17" Украина действительно не закрыла воздушное пространство над Донецкой и Луганской областями. Однако международных правил, регламентирующих полеты над зонами боевых действий, не существует. Следовательно, суд - даже в рамках другого дела - не может рассмотреть вопрос о юридической ответственности Киева за этот шаг.

Во время вооруженных конфликтов в Ираке, Египте, Афганистане, Сомали, Йемене, Конго, Мали, Южном Судане, Ливии и Сирии воздушное пространство для прохода на крейсерской высоте полета для гражданских самолетов не закрывалось.