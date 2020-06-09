ФОТО ⟩ Автогонщица бросила спорт ради карьеры в порно

Рене Грейси начала свою спортивную карьеру в картинге, а в 18 лет дебютировала в Кубке Porsche Carrera, став первой женщиной-пилотом в истории этой серии. Затем девушка приняла участие в серии Super2, а чуть позже в паре со швейцаркой Симоной де Сильвестро представляла честь команды Falcon Prodrive Racing.

Карьера Грейси должна была развиваться и победы были не за горами, но у австралийки начались проблемы с поиском спонсоров, которые могли бы вложиться в не самый дешёвый вид спорта.

Из-за нехватки денег и неудовлетворительных результатов Грейси решила завершить карьеру в 2017 году.

"Я думаю, что в конце концов мне не хватило страсти, и в какой-то момент я поняла, что не так хороша, как все остальные. Я старалась изо всех сил, но пришла к тому, что с мечтой о гонках нужно попрощаться", - приводит слова экс-гонщицы "Р-Спорт".

Работа вебкам-моделью и съёмки в фильмах для взрослых приносят Рене куда больше денег. По признанию девушки, новая работа открывает перед ней большие возможности.

"Моя средняя зарплата - 2,5 тысячи долларов в день. Уже скоро я закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет. Я не могла и мечтать о таких деньгах", - говорила Грейси в интервью Daily Telegraph.

По словам девушки, семья положительно отнеслась к её новому виду заработка. Её поддерживает также отец, который обо всём в курсе и горд за финансовое положение дочери.

"Уход из автоспорта - лучшие решение, которое я принимала в своей жизни", - сказала Грейси в интервью News Corp Australia.

25-летняя австралийка рассказала, что её аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans принёс ей в первую же неделю около 3000 долларов - больше, чем она заработала за всю карьеру в автогонках.

Сейчас раскованная австралийка зарабатывает до 25 тысяч долларов в неделю. На её аккаунт подписаны 10 тысяч человек, которые платят по 12,95 долларов в месяц, чтобы не пропустить новый контент от экс-гонщицы.