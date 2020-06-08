Больше всего уровень безработицы вырос в Риге и Рижском регионе

В конце мая в NVA было зарегистрировано 76 440 безработных, что на 3523 человека больше, чем в апреле (72 917 безработных).

Больше всего уровень зарегистрированной безработицы за первые пять месяцев года увеличился в Риге и Рижском регионе.

В мае в Риге и Рижском регионе уровень зарегистрированной безработицы вырос на 0,5 проц. пункта. По сравнению с концом 2019 года в Риге он увеличился на 2,7 проц. пункта, в Рижском регионе - на 2,5 проц. пункта.

В то же время в Риге и Рижском регионе по-прежнему самый низкий уровень зарегистрированной безработицы среди регионов Латвии. По данным NVA, в Риге в конце мая этого года он составил 6,7%, в Рижском регионе - 6,8% экономически активного населения.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы в конце мая по-прежнему был в Латгале - 15,7%, что на 0,4 проц. пункта больше, чем месяцем ранее, и на 1,9 проц. пункта больше, чем в конце прошлого года.

В Курземе, Видземе и Земгале уровень зарегистрированной безработицы в мае по сравнению с апрелем увеличился на 0,3 проц. пункта, составив в конце месяца 8,9%, 8% и 8% экономически активного населения соответственно. По сравнению с концом 2019 года уровень зарегистрированной безработицы в Курземе и Земгале вырос на 1,7 проц. пункта, в Видземе - на 2,1 проц. пункта.

В конце 2019 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,2% экономически активного населения, в апреле этого года - 8%.