Фото ⟩ Яна Брук и другие латвийские блогеры снялись в продолжении комедийного сериала

Новый сезон сериала Lielie Muļķi ("Большие дураки") вернется сразу после Лиго - 24 июня. Об этом сообщили его создатели.
Известно, что в главной роли выступает солист известной латвийской группы Labvēlīgais tips Андрис Фрейденфелдс, который играет мера поселка. В роли его дочери Элины предстала скандальная ютубер Беата Берзиня (Beta Beidz)
У Элины имеются две подружки, который сыграли скандальная Instagram-инфлюенсер Яна Брук и блогер Элина Пакалне (одна из знаменитых Latvian Sisters, имеющих 1,5 миллиона подписчиков).
Героиня Яны Аня считает себя настоящим "персиком" в поселке. Она не стесняется флиртовать и мечтает стать моделью журнала Playboy.
"Я вообще не думала, что в Латвии может быть такой сериал. Вместе с Аней будет секс и рок-н-ролл. Будет жарко!" - уверена Брук.
Но это не все латвийские знаменитости, которые будут в нем.
Сериал снят в жанре документальной сатиры. Он будет доступен по всей Европе через приложение Shortcut, а также через интерактивное телевидение Helio.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!