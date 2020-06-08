Фото ⟩ Яна Брук и другие латвийские блогеры снялись в продолжении комедийного сериала

Известно, что в главной роли выступает солист известной латвийской группы Labvēlīgais tips Андрис Фрейденфелдс, который играет мера поселка. В роли его дочери Элины предстала скандальная ютубер Беата Берзиня (Beta Beidz)

У Элины имеются две подружки, который сыграли скандальная Instagram-инфлюенсер Яна Брук и блогер Элина Пакалне (одна из знаменитых Latvian Sisters, имеющих 1,5 миллиона подписчиков).

ФОТО: Пресс-фото

Героиня Яны Аня считает себя настоящим "персиком" в поселке. Она не стесняется флиртовать и мечтает стать моделью журнала Playboy.

"Я вообще не думала, что в Латвии может быть такой сериал. Вместе с Аней будет секс и рок-н-ролл. Будет жарко!" - уверена Брук.

Но это не все латвийские знаменитости, которые будут в нем.

Сериал снят в жанре документальной сатиры. Он будет доступен по всей Европе через приложение Shortcut, а также через интерактивное телевидение Helio.

ФОТО: Пресс-фото