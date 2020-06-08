Пн, 8.06.2020
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  • Яна Брук и другие латвийские блогеры снялись в продолжении комедийного сериала

Фото ⟩ Яна Брук и другие латвийские блогеры снялись в продолжении комедийного сериала

ФОТО: Пресс-фото

Новый сезон сериала Lielie Muļķi ("Большие дураки") вернется сразу после Лиго - 24 июня. Об этом сообщили его создатели. 

Известно, что в главной роли выступает солист известной латвийской группы Labvēlīgais tips Андрис Фрейденфелдс, который играет мера поселка. В роли его дочери Элины предстала скандальная ютубер Беата Берзиня (Beta Beidz)

У Элины имеются две подружки, который сыграли скандальная Instagram-инфлюенсер Яна Брук и блогер Элина Пакалне (одна из знаменитых Latvian Sisters, имеющих 1,5 миллиона подписчиков). 

ФОТО: Пресс-фото

Героиня Яны Аня считает себя настоящим "персиком" в поселке. Она не стесняется флиртовать и мечтает стать моделью журнала Playboy.

"Я вообще не думала, что в Латвии может быть такой сериал. Вместе с Аней будет секс и рок-н-ролл. Будет жарко!" - уверена Брук. 

Но это не все латвийские знаменитости, которые будут в нем.  

Сериал снят в жанре документальной сатиры. Он будет доступен по всей Европе через приложение Shortcut, а также через интерактивное телевидение Helio.

ФОТО: Пресс-фото

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