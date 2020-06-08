На ремонт палат Латвийского онкологического центра потратят 26 млн евро

Кабинет министров 2 июня принял решение о перераспределении на различные инициативы министерств 600 млн евро, из них 103,2 млн евро будут выделены на инфраструктурные проекты в области здравоохранения.

26 млн евро будут выделены для ремонта корпуса палат онкологического центра, чтобы обеспечить лечение пациентов в помещениях, которые отвечают требованиям современной медицины.

"Здание стационара было построено около 40 лет назад, и его инфраструктура не соответствует современным требованиям, особенно по ограничению инфекций", - пояснила представитель министерства.

Как сообщалось, из предусмотренных для здравоохранения 103,2 млн евро на обеспечение функциональности корпуса A2 больницы Страдиня будет выделено 20 млн евро, на реновацию еще четырех корпусов этой больницы - 15,6 млн евро, на приобретение автомобилей для Службы неотложной медицинской помощи - 16,4 млн евро, а еще 15 млн евро получат региональные больницы в Даугавпилсе, Валмиере, Лиепае, Резекне и Вентспилсе для расширения отделений интенсивной терапии, создания изоляционных боксов и разделения потоков пациентов.