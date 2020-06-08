Цены в мае: продукты и напитки подорожали, одежда и товары гигиены - наоборот

За 12 месяцев уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 2%.

В мае по сравнению с апрелем цены на товары уменьшились на 0,5%, на услуги - на 0,1%, а по сравнению с маем прошлого года цены на товары уменьшились на 1,6%, цены на услуги выросли на 1,8%.

Главное влияние на цены в мае по сравнению с апрелем оказало снижение цен в группе различных услуг и товаров, на товары и услуги, связанные с транспортом и жильем, на алкоголь и табачные изделия, на одежду и обувь, а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки.

В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%.

Повысились цены на свежие фрукты (+8,6%), соленое, копченое и вяленое мясо (+2,1%), мясо домашней птицы (+3,2%), яйца (+6,2%), хлеб (+1,4%), кондитерские изделия (+1,6%), шоколад (+3,5%), сметану (+3%), молоко (+1,8%).

Дешевле стали свежие овощи (-8,5%), свежая и охлажденная рыба (-10,3%), йогурт (-3,5%) и сахар (-2,7%). На 1,1% подешевел алкоголь и табачные изделия, на 1,5% - одежда и обувь, на 0,6% - товары и услуги, связанные с жильем, в том числе отопление (-1,2%) и аренда (-1,2%).

На 2,6% дешевле стало горючее, в том числе бензин - на 3,4%, дизельное горючее - на 1,6%, автогаз - на 6,3%.

В группе различных товаров и услуг снижение цен в мае по сравнению с апрелем составило 2,7%, что связано с акциями на товары личной гигиены и ухода, а также снижением цен на страхование автомашин. В остальных группах подешевели фармацевтические товары, в основном компенсируемые лекарства, а также средства для уборки помещений.

В мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизились цены на товары и услуги, связанные с транспортом и жильем, на одежду и обувь. Цены выросли на продукты питания и безалкогольные напитки, услуги гостиниц и ресторанов, медицинские услуги, алкоголь и табак.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены в течение года выросли на 2,5%.

Подорожали свежие фрукты (+28,1%), в основном яблоки, апельсины и лимоны, копченое, соленое и вяленое мясо (+12,5%), мясо домашней птицы (+7,1%), свинина (+7,3%) и мясные продукты (+6,8%), кондитерские изделия (+3,4%), хлеб (+1,4%), гречка (+15%), хлопья для завтрака (+10,4%), макаронные изделия (+5,9%), сладости (+7,3%), мороженое (+3,1%), яйца (+2%), шоколад (+2,5%).

Дешевле стали свежие овощи (-13,2%), картофель (-27,7%), сыр и творог (-2,9%), кофе (-3,0%), оливковое масло (-14,8%), свежая и охлажденная рыба (-7,7%).

В группе алкоголя и табачных изделий подорожание составило 1,5%, цены на одежду и обувь за год уменьшились на 2,9%, услуги и товары, связанные с жильем, подешевели на 1,5%.

Медицинские товары и услуги за год подорожали на 2,2%, товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 9,6%, в том числе горючее - на 24,3%. Дешевле стали подержанные автомобили.

На 2,6% дороже за год стали услуги гостиниц и ресторанов.