Василий Уткин назвал лучшего российского футболиста в истории

"Ничего не могу с собой поделать, друзья мои. Лучший футболист постсоветского периода в России - это, безусловно, Александр Мостовой", - заявил Уткин на своём YouTube-канале.

По мнению журналиста, Мостовой играл в самом конкурентном амплуа - под нападающим. При этом футболист мог исполнить любую роль в середине поля. Уткин отметил, что Мостовой сочетал в себе черты в себе черты разыгрывающего, в лучшем представлении этого слова, и ещё и атлета.

Также журналист рассказал, что Александра Мостового рассматривали в туринском "Ювентусе" в качестве замены вылетевшему с серьёзной травмой Алессандро Дель Пьеро. "Этому никто не удивлялся. Потому что "Сельта" с Мостовым и Карпиным как раз примерно в это время выносила "Ювентус" в Кубке УЕФА.

"Увы, Мостовой не получил максимально хорошего предложения для своей карьеры. Возможно, потому, что он представлял собой первое поколение россиян в Европе. А второе и последующие уже, в общем-то, не задались", - сказал Уткин.

За свою карьеру Мостовой успел поиграть в московском "Спартаке", лиссабонской "Бенфике", французскои "Кане" и "Страсбуре", а также в испанской "Сельте" и "Алавесе". На счету футболиста 50 матчей и 10 голов за сборную России.

Также в символическую сборную Уткина вошли Илья Цымбаларь, Дмитрий Аленичев, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Валерий Карпин, Андрей Канчельскис, Юрий Жирков, Андрей Аршавин и Олег Саленко.