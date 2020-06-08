Есть возможность бесплатно избавиться от старых автомобильных шин

Как показывает проведенный в рамках акции опрос, в собственности примерно у 40% водителей находятся изношенные шины, нуждающиеся в утилизации, однако это не было сделано потому, что владелец шин не желает платить за это или же поблизости нет пункта приема шин.

AJ Power Recycling в сотрудничестве с Scania Latvia призывает жителей быть ответственными и не хранить изношенные шины, а сдавать их на безопасную для окружающей среды и жителей утилизацию.

Считается, что сейчас в Латвии скопилось более 100 тысяч тонн изношенных автомобильных шин, и их количество продолжает расти.

В течение прошедшего года произошло несколько опасных пожаров, которые возникли на местах неразрешенного хранения шин, причинив значительный ущерб окружающей среде и создав угрозу для жизни людей. Из-за объявленной в стране чрезвычайной ситуации проблема стала еще более актуальной, поскольку возможности сдать шины ограничены, а кратковременное и безопасное хранение шин - затруднительно.

В ходе опроса, проведенного в рамках акции, выяснилось, что чаще всего водители (38%) покупают шины раз в два года, а примерно каждый четвертый (26%) покупает их вплоть до двух раз в год. В целом это создает большой объем изношенных шин, утилизация которых не всегда происходит легально, нередко они оказываются выброшенными в лесу или канаве. Как показывает опрос, в собственности почти половины водителей (40%) имеются изношенные шины, которые можно было бы сдать на переработку, а вместе с тем и на повторное использование.

Одной из главных причин, почему автовладельцы не избавляются от шин, является нежелание платить за их сдачу (28%), в свою очередь почти у такого же количества поблизости нет пунктов сдачи шин или же они просто не информированы о том, где можно сдать шины.

Для сокращения накопившихся объемов изношенных шин и содействия их экологической утилизации, AJ Power Recycling уже третий год организует экологическую акцию "Дай шинам вторую жизнь", в рамках которой общество информируют о вреде изношенных шин, возможностях сдавать их на переработку и повторное использование. Во время акции ежегодно собирают несколько сот тонн изношенных автомобильных шин. В этом году к акции присоединились также Scania Latvia и Schwenk Latvija, и в рамках акции жители получают возможность бесплатно сдать четыре изношенные шины от легкового автомобиля в восьми городах Латвии:

13 июня с 9.00 до 13.00, в Елгаве, "Zemgales eko", на улице Ганибу, 84,

13 июня с 15.00 до 19.00, в Бауске, "Vides Serviss", на улице Биржу, 8b,

20 июня с 9.00 до 13.00, в Огре, "Ķilupe", на улице Акменю, 43b,

20 июня с 15.00 до 19.00, в Балдоне, "Ķilupe", на улице Ригас, 27,

27 июня с 9.00 до 13.00, в Юрмале, "Piejūra", на Вентспилсском шоссе, 61,

27 июня с 15.00 до 19.00, в Тукумсе, "Piejūra", на улице Диенвиду, 1,

4 июля с 9.00 до 13.00, в Риге, "R Recycling", на улице Атласа, 4,

4 июля с 15.00 до 19.00, в Олайне, на улице Земгалес, 36.

В Латвии все еще действуют введенные из-за Covid-19 ограничения, поэтому в целях заботы о безопасности жителей на площадках будет организована бесконтактная сдача шин и будут доступны средства дезинфекции. На площадках жителей попросят соблюдать по крайней мере двухметровую дистанцию друг от друга. В рамках акции будут принимать по четыре шины, или один комплект шин от транспортного средства. Перевозка сданных шин будет обеспечена с помощью автомашины Scania и прицепа Schmitz Cargobull.