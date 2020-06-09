СМИ: Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце после расставания

Журналисты портала пишут, что Прилучный якобы потратил около 400 тысяч рублей (свыше 5 тысяч евро) на лечение Агаты в клинике "Лапино".

Сообщается, что актриса проходит там лечение от бронхита. Коронавируса у звезды нет.

Портал подчеркивает, что, несмотря на разногласия и многочисленные скандалы, Агате и Павлу все-таки удалось найти общий язык. Напомним, что Прилучный никак не комментирует высказывания Муцениеце в его адрес, которые звучат в ее YouTube-шоу "Честный развод".

Ранее Агата рассказала, как Павел отреагировал на ее видео о насилии с его стороны.

Напомним, актриса уже подтвердила, что развод пары в процессе. В конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.