Планируется закупка 153 транспортных средств NMPD на 16,4 млн евро

Из 103,2 млн евро, которые на прошедшей неделе правительство решило выделить для инфраструктурных проектов в сфере здравоохранения, 16,4 млн евро будут использованы для закупки 153 машин для Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.
Она подчеркнула, что для поддержания высокой степени готовности парка оперативных машин NMPD, в том числе во время чрезвычайного положения, важно своевременно и достаточно его обновлять.
По словам Страпцане, на имеющиеся средства своевременно обновить парк машин NMPD невозможно.
Как сообщалось, Кабинет министров постановил распределить на различные инициативы министерств 600 млн евро, в том числе 103,2 млн евро выделены на проекты медицинской инфраструктуры.
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