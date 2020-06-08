Планируется закупка 153 транспортных средств NMPD на 16,4 млн евро

Она подчеркнула, что для поддержания высокой степени готовности парка оперативных машин NMPD, в том числе во время чрезвычайного положения, важно своевременно и достаточно его обновлять.

По словам Страпцане, на имеющиеся средства своевременно обновить парк машин NMPD невозможно.

Как сообщалось, Кабинет министров постановил распределить на различные инициативы министерств 600 млн евро, в том числе 103,2 млн евро выделены на проекты медицинской инфраструктуры.