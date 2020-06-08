Восемь человек за столиком без дистанции. После окончания ЧС в ресторанах смягчат ограничения

После отмены чрезвычайной ситуации будут смягчены ограничения в местах общественного питания. За одним столиком в помещении смогут находиться до четырех человек, на террасе - до восьми человек, в дальнейшем собравшимся не придется держать дистанцию в два метра.
Чрезвычайная ситуация после 9 июня продлена не будет, однако и после этого предприятия общественного питания должны будут обеспечить расстояние в два метра между столами. Посетителям, сидящим за одним столом, не нужно будет соблюдать дистанцию в два метра.
Указывается, что за одним столиком в помещении могут находиться не более четырех человек.
На улице за одним столом смогут сидеть не более восьми человек, которые не живут в одном домохозяйстве.
Министерство здравоохранения указало, что ограничение количества человек за одним столом в ресторанах и кафе будет пересмотрено 1 июля в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Кроме того, чтобы минимизировать возможность переноса инфекции на столовых приборах, в ресторане каждому посетителю будут предоставлять индивидуальный набор столовых приборов, посуды и салфеток.
Рестораторы должны будут дезинфицировать столики после каждого клиента, а также предоставить возможность получить еду на вынос.
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