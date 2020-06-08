Из-за ДТП в Ильгюциемсе блокировано движение в сторону центра, общественный транспорт опаздывает

Сообщается, что на круговом перекрестке столкнулись две легковых машины. В результате аварии блокировано движение в сторону центра.

По наблюдениям агенства LETA, у перекрестка образовалась пробка.

Из-за произошедшего также нарушено движение общественного транспорта. В этом направлении едут троллейбусы 25-го и 9-го маршрутов, маршрутный автобус номер 244, 54-й автобус.