Видео ⟩ В магазине Maxima в Риге вода течет с потолка и бьет из пола. Комментарий компании

В понедельник, 8 июня, очевидцы сообщили, что в магазине Maxima на улице Сахарова в Риге после сильного дождя и грозы начало течь с потолков, а в некоторых местах вода "фантанирует" прямо из пола.
Видео произошедшего очевидец опубликовал в социальной сети Facebook.
Видео: ЧП в Maxima на улице Сахарова
RUS TVNET связался с руководителем отдела коммуникации Maxima Лиене Дупате-Угуле. Она сообщила, что проинформирована о произошедшем.
В настоящее время магазин Maxima и другие магазины, находящиеся в здании, закрыты, на место происшествия отправлена ремонтная бригада.
Известно, что в торговом центре течет как с потолка, так и "фонтанирует из пола". Причиной произошедшего представитель компании называет нагрузку на систему городской канализации, которая не выдержала такого напора.
О том, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий затопления, пока не известно.
Напомним, гроза, начавшаяся во второй половине дня в понедельник, больше всего затронула Земгале, Ригу и окрестности столицы, следует из метеорологической информации и фотографий очевидцев в соцсетях.
Больше всего сообщений о крупном граде на данный момент получено из Кегумса, а также Стопиньского и Гаркалнского краев, где диаметр некоторых градин достигал четырех сантиметров.
Из-за сильных ливней во второй половине дня затоплено несколько участков рижских улиц.
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