Пн, 8.06.2020
Хорошая полицейская практика - стараться избегать установки "мы и они", а также шагов, которые другая сторона может посчитать незаконными. Клифорд Скотт, эксперт по поведению толпы в Кильском университете
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • "Рига без тебя - не Рига". Летом в столицу Латвии попытаются вернуть 80% туристов из стран Балтии

"Рига без тебя - не Рига". Летом в столицу Латвии попытаются вернуть 80% туристов из стран Балтии

ФОТО: Zane Bitere/LETA

С помощью кампании "Рига без тебя - не Рига" Рижское бюро по развитию туризма уже этим летом надеется вернуть в столицу по меньшей мере 80% туристов из стран Балтии, сообщила агентству LETA член правления бюро Эва Юхневича.

Рижское бюро по развитию туризма сегодня, 8 июня, открыло кампанию, целью которой является уже этим летом вернуть в столицу местных путешественников и зарубежных туристов, соблюдая при этом все правила безопасности.

Эта кампания является одним из пунктов плана по оздоровлению туристической отрасли, который предполагает инвестиции в размере 780 тыс. евро.

До пандемии Covid-19 туристы из Литвы и Эстонии летом составляли около 13% всех гостей латвийской столицы. В 2019 году Ригу в период с июня по август посетили почти 30 тыс. гостей из Литвы и 33 тыс. туристов из Эстонии. РБРТ планирует достичь 80% от прошлогоднего количества туристов из Литвы и Эстонии, а в августе начать принимать туристов из других стран.

Непривычные кадры: Пустые улицы Старой Риги во время пандемии

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ