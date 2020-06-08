"Рига без тебя - не Рига". Летом в столицу Латвии попытаются вернуть 80% туристов из стран Балтии

Рижское бюро по развитию туризма сегодня, 8 июня, открыло кампанию, целью которой является уже этим летом вернуть в столицу местных путешественников и зарубежных туристов, соблюдая при этом все правила безопасности.

Эта кампания является одним из пунктов плана по оздоровлению туристической отрасли, который предполагает инвестиции в размере 780 тыс. евро.

До пандемии Covid-19 туристы из Литвы и Эстонии летом составляли около 13% всех гостей латвийской столицы. В 2019 году Ригу в период с июня по август посетили почти 30 тыс. гостей из Литвы и 33 тыс. туристов из Эстонии. РБРТ планирует достичь 80% от прошлогоднего количества туристов из Литвы и Эстонии, а в августе начать принимать туристов из других стран.

Непривычные кадры: Пустые улицы Старой Риги во время пандемии