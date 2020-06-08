Две смерти и три ранения. Стрелок из Эстонии доставлен в суд, ему грозит пожизненное

Видео: Эстонский стрелок доставлен в зал суда

Эстонские СМИ сообщают, что мужчина в белом защитном костюме и маске для лица, использовавший оружие в Лихула, был доставлен в здание суда в Пярну для объявления решения об аресте.

Галерея: Эстонский стрелок доставлен в зал суда

Напомним, в окрестностях Лихула (Эстония) в субботу вечером 32-летний Микк Таррасте, употребивший алкоголь и сильнодействующие успокоительные, застрелил 40-летнего мужчину, который стал преследовать стрелка, ранее устроившего аварию.

Также от пуль Таррасте погибла 61-летняя женщина, руководитель аптеки, которая, согласно имеющимся данным, стала жертвой стрелка случайно, когда проезжала мимо с супругом и тремя внуками.

Находившиеся в машине дети трех и пяти лет и 58-летний мужчина получили ранения. Пули пролетели мимо девятилетнего ребенка.

На месте происшествия Таррасте выстрелил и в полицейского, задев его шлем. Сотрудник отделения полиции Хаапсалу не пострадал. Согласно имеющейся у полиции информации, Таррасте стрелял в направлении еще одного ехавшего по шоссе автомобиля.

Во время погони, которая длилась около двух часов, между Таррасте и полицией произошло несколько перестрелок. Судя по всему, точное количество выстрелов, сделанных тем вечером, вероятно, не будет установлено никогда.

Галерея: Стрельба в Эстонии

Известно, что во время перестрелки в Лихула две пули попали в здание местной пожарной команды. Одна из пуль попала в стену рядом с дверью, другая застряла в фасаде под крышей.

Пресс-секретарь Лянаэского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что спасатели не пострадали, но опасность их здоровью была. "Чистое везение, что мужчины не пострадали", - сказала она.

Полиция рассмотрела попавшие в здание спасателей пули как вещественные доказательства, экспертиза выяснит, из какого оружия они были выпущены.

В машине Таррасте было обнаружено три предмета оружия: два пистолета и полуавтоматическое оружие - все они принадлежат мужчине, который является законным обладателем разрешения на оружие.

Известно, что после того, как Таррасте съехал в кювет на находящемся в аварийном состоянии автомобиле, он схватил один из пистолетов и полуавтоматическое оружие, другой пистолет полицейские нашли в машине. Этому же человеку принадлежит четвертый предмет оружия - винтовка, которую также нашли полицейские.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас отметил, что происхождение пуль будет выяснено после экспертизы, но он совершенно уверен, что полиция не стреляла в этом направлении.

Для расследования трагических событий было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, при признании судом его виновности, Таррасте ждет тюремное заключение сроком от 20 лет или пожизненное.