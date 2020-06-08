Пн, 8.06.2020
Хорошая полицейская практика - стараться избегать установки "мы и они", а также шагов, которые другая сторона может посчитать незаконными. Клифорд Скотт, эксперт по поведению толпы в Кильском университете
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Число заболевших в Москве не падает с конца мая, но столица России открывается

ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Москва открывается. В столице снимают ограничения и разрешат гулять не по графику. При этом число заболевших не падает с конца мая.
  • В Беларуси снова пикеты. Арестованы десятки человек. Лукашенко обвиняет оппозицию в получении денег из за рубежа и угрожает силой разгонять митинги.
  • В Европе поддержали американские акции протеста после смерти Джорджа Флойда. В самом Миннеаполисе городской совет выступил за роспуск департамента полиции.
  • В Нидерландах возобновили суд о сбитом Боинге в небе над Донбассом. Но США отказались предоставить спутниковые данные о запуске ракеты по самолету. Американский снимок показали только спецслужбам Дании.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 08.06.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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