Число заболевших в Москве не падает с конца мая, но столица России открывается

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Москва открывается. В столице снимают ограничения и разрешат гулять не по графику. При этом число заболевших не падает с конца мая.
- В Беларуси снова пикеты. Арестованы десятки человек. Лукашенко обвиняет оппозицию в получении денег из за рубежа и угрожает силой разгонять митинги.
- В Европе поддержали американские акции протеста после смерти Джорджа Флойда. В самом Миннеаполисе городской совет выступил за роспуск департамента полиции.
- В Нидерландах возобновили суд о сбитом Боинге в небе над Донбассом. Но США отказались предоставить спутниковые данные о запуске ракеты по самолету. Американский снимок показали только спецслужбам Дании.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 08.06.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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